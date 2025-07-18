Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом к 2785п по индексу МосБиржи

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил подъем в ожидании смягчения монетарной политики ЦБ РФ в конце июля, несмотря на новости о согласовании постпредами Евросоюза 18-го пакета санкций в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся к 2785 пунктам (уровень почти 2-недельной давности), отыграв утренние потери, понесенные из-за отсечки годовых дивидендов в акциях Сбербанка (-5,5% и -5,5% "префы"), "Аэрофлота" (-2,5%) и "Роснефти" (-2,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2784,63 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1120,15 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,7% во главе с "Норникелем" (+4,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июля, составил 78,3129 руб. (+12,73 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 4,8-5,4%, доллар от ЦБ РФ подорожал на 0,43 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ММК" (+4,7%), "Газпрома" (+3,8%), "Татнефти" (+2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,7%), бумаги "МТС" (+2,7%), ОК "Русал" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), ВТБ (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), АФК "Система" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), "ВК" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Северстали" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%).

Дивидендные выплаты Сбербанка за 2024 год составят 34,84 рубля на акцию каждого типа, на акции "Аэрофлота" - 5,27 рубля, "Роснефти" - 14,68 рубля.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Накануне вечером премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций. После этого в пятницу страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России. "ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, очередной пакет санкций в отношении России предусматривает отказ от использования газопроводов "Северный поток", а также снижение потолка цен на российскую нефть. Под 18-й пакет санкций ЕС также подпали несколько китайских банков, ограничительный меры введены в отношении НПЗ "Роснефти" в Индии.

ЕС в рамках 18-го санкционного пакета снизил потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель, сообщили в пятницу европейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В сообщениях не поясняется, касается ли это решение только ЕС или же стран G7. Ранее "семерка" установила потолок в $60 за баррель.

Евросовет объявил о полном запрете на любые транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2", в том числе обслуживание и ремонт газопроводов, в рамках 18-го пакета санкций ЕС. "ЕС также вводит полный запрет на транзакции с "Северными потоками" - 1 и - 2, в том числе на поставку товаров или услуг, тем самым препятствуя завершению строительства, обслуживанию, эксплуатации и любому использованию трубопроводов будущем", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу.

Санкции 18-го пакета также запрещают транзакции с 22 банками РФ и взаимодействие с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями, передает Euronews.

Ожидается, что теперь Евросоюз завершит утверждение санкционного пакета - уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу завершается дивидендный сезон, поэтому скоро рынку акций стоит ожидать реинвестирования полученных средств.

"Речь идет примерно о 1-1,5 трлн рублей в летний период выплаты и суммарно около 4-4,5 трлн рублей выплат за весь год. Понятно, что не вся сумма пойдет в рынок, но даже небольшая толика уже может вкупе с ожиданиями снижения ставки ЦБ существенно повысить капитализацию", - считает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в пятницу вырос, проигнорировав одобрение 18-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и ряд дивидендных "гэпов" в "голубых фишках". Вероятно, Банк России на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 200 б.п. (до 18% годовых), а также смягчит свою риторику, на что надеются "быки" рынка акций.

Акции "Мечела" (+6,1%) и "Распадской" (+3,2%) оказались среди лидеров роста после информации Минфина о поддержке угольной отрасли. "Группа ЛСР" (+1,3%) раскрыла операционные результаты за второй квартал 2025 года: девелопер заключил контракты на 27 млрд руб. и 108 тыс. кв. м, а доля контрактов с учетом ипотеки составила 49%, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рост рынка в конце недели сдерживался техническим фактором - от дивидендов очистились акции Сбербанка, "Аэрофлота", "Роснефти". С другой стороны, в согласованном постпредами стран ЕС новом пакете антироссийских санкций обошлось без неприятных сюрпризов. Анонсированное среди прочего снижение "потолка" цен на российскую нефть не будет иметь особого смысла, если к нему не присоединятся США и другие члены G7. Кроме того, сырьевой рынок выглядит неплохо на фоне спада глобального доллара.

Мировые рынки завершают неделю в основном в умеренно позитивном ключе. В понедельник выхода важных макроданных не ожидается. Народный банк Китая на старте недели будет обсуждать базовую кредитную ставку. На российском рынке "Северсталь" раскроет операционные и финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев, "Норникель" подведет итоги производственной деятельности за I полугодие. Если внешний фон не ухудшится, индекс МосБиржи на предстоящей неделе может попытаться выйти вверх за 2800 пунктов. Прогноз на 21 июля - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в пятницу сдержанный оптимизм сменился консолидацией. Инвесторы находились в ожидании торговых новостей, а также заседаний ЕЦБ и ФРС во второй половине июля, при этом ключевые индексы Европы и США еще обладают потенциалами восходящего движения.

Индексы МосБиржи и РТС к концу дня смогли стабилизироваться в "плюсе", несмотря на дивидендные отсечки по "тяжеловесам" - Сбербанку и "Роснефти", а также на новый пакет санкций ЕС, который, вероятно, еще больше усложнит ситуацию в энергетическом секторе, но вряд ли существенным образом поменяет общую картину.

На следующей неделе инвесторы в РФ могут переключиться на ожидания еще одного снижения ключевой ставки на заседании Центробанка 25 июля, которое, вероятно, составит один или два процентных пункта. От смягчения монетарной политики в моменте могут выиграть прежде всего акции застройщиков и компании с высоким уровнем долга, при этом традиционно важным будет сигнал регулятора на следующие заседания. Санкционные риски в условиях поступления дивидендов на счета и продолжения цикла снижения ключевой ставки могут отойти на второй план, но на данный момент геополитическая неопределенность все еще не позволяет российскому рынку вернуться к среднесрочному росту, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%); также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40, DAX изменились на 0,1-0,3%) и в США (индексы к 18:50 по Москве изменились на 0,1-0,3%).

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года. Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 61,8 пункта по сравнению с 60,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 61,5 пункта, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены начали корректироваться после роста на сообщения о антироссийских санкциях ЕС и об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке; в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $70,77 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $69,63 за баррель (+0,2% и +1,5% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $67,75 за баррель (+0,3% и +1,8% накануне).

Накануне цены выросли на сообщениях об ударах беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане, в результате которых добыча нефти в регионе сократилась примерно на 150 тыс. баррелей в сутки.

Европейский союз в пятницу принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Кроме того, новый пакет мер предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.

"ЕС вводит запрет на импорт на продукты переработки, изготовленные из российской нефти, которые могут поступить в третью страну", - говорится в заявлении Евросовета. Исключение будет сделано для Великобритании, Канады, Норвегии, США и Швейцарии.

Великобритания вместе с Евросоюзом в пятницу объявила о снижении потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель. "Великобритания и ЕС снижают потолок цен до $47,6 за баррель", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Ранее потолок цен составлял $60.

Участники рынка оценивают последствия решения Евросоюза для предложения на рынке нефти, а также ждут реакции со стороны Вашингтона. В начале этой недели президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные санкции в отношении экспорта РФ, если в течение 50 дней не увидит результатов в урегулировании российского-украинского конфликта.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9%), акции "Мечела" (+6,1% и +5,2% "префы"), ПАО "РБК" (+4,6%), ПАО "Европлан" (+4,5%), "ТГК-2" (+4,2%), "Русснефти" (+4,1%), ПАО "Россети Московский регион" (+3,9%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+3,4%), "Распадской" (+3,2%), Совкомбанка (+3%).

Подешевели акции ПАО "Аренадата" (-2,8%).

Акции ПАО "Аренадата" днем в пятницу локально проваливались почти на 10% после известий о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из крупнейших IT-предпринимателей страны, бывшего совладельца компании IBS Мацоцкого, обвиняемого в даче взятки. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Мацоцкого Сергея Савельевича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Мацоцкий объявлен в розыск.

Весной 2020 года два акционера одной из старейших и крупнейших российских ИТ-компаний - IBS - Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий - приняли решение о разделе бизнеса. Часть бизнеса - дивизион инфраструктуры компании IBS, разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса БФТ, а также корпоративная платформа хранения и обработки больших данных Arenadata - была выделена в самостоятельную структуру и перешла Мацоцкому. Летом 2020 года стало известно, что он договорился с Газпромбанком о передаче этих активов в совместное предприятие - АО "ГС-Инвест".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,7 млрд рублей (из них 33,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,29 млрд рублей на акции "Т-Технологии").