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Нью-Йорк и Нью-Джерси прогнозируют $3,3 млрд дохода за счет ЧМ-2026 по футболу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Город Нью-Йорк и штат Нью-Джерси ожидают, что проведение матчей чемпионата мира по футболу 2026 года принесет им $3,3 млрд, говорится в отчете регионального комитета по организации соревнования.

Восемь матчей ЧМ-2026, включая финальную игру, пройдут на стадионе Metlife Stadium, который расположен в Нью-Джерси. Власти ожидают, что на матчи приедут 1,2 млн туристов и болельщиков, которые увеличат потребительские расходы в регионе примерно на $1,7 млрд.

Подъем рынка труда за счет создания 26 тысяч новых рабочих мест принесет экономике еще около $1,3 млрд.

Дополнительные доходы в размере около $432 млн принесут местному бюджету налоги и сборы.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. В турнире впервые примут участие сразу 48 команд.

Нью-Джерси Нью-Йорк США Metlife Stadium ЧМ-2026
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