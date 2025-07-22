Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста рынка накануне на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля и переговоров по Украине, которые могут состояться во второй половине недели. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений, лучше рынка выглядят акции Московского кредитного банка (+1,5%), Сбербанка (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2822,69 пункта (+0,03%), цены "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составляет 78,3274 руб. (+1,45 копейки).

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что если США введут вторичные пошлины в отношении России, то Европе стоит поступить так же.

"Любая страна, которая закупает находящуюся под санкциями российскую нефть, будет (в случае введения пошлин - "ИФ") облагаться вторичными пошлинами размером до 100%. (...) Я бы призвал наших европейских партнеров (...) последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC.

На прошлой неделе Трамп заявил, что, если урегулирования украинского конфликта не удастся добиться в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении России. В его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти. Позже Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, поддержку рынку акций РФ с начала недели оказали улучшение внешней конъюнктуры и нарастающие ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на ближайшем заседании 25 июля. Новые санкции ЕС, предполагающие ограничения для ряда российских банков и компаний, в этот раз были проигнорированы участниками торгов - инвесторы считают их влияние скорее символическим и не меняющим фундаментальных условий для "голубых фишек".

В центре внимания остается возможная встреча президентов России и США на будущих международных мероприятиях, а также потенциальный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Несмотря на сохраняющиеся разногласия по меморандумам сторон, Россия подтверждает заинтересованность в продолжении дипломатического диалога, хотя глобального прорыва эксперты пока не ожидают.

Технически индекс МосБиржи закрепился выше ключевого сопротивления 2800 пунктов, далее открывается цель на возврат к 2900 пунктам, где проходит 100-дневная скользящая средняя, заключил представитель "Финама".

В США индексы акций завершили торги в понедельник смешанной динамикой: обновили максимумы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%), слабо просел Dow Jones (-0,04%).

Рынок готовится к загруженной квартальными отчетностями неделе, пишет Trading Economics. У более 85% уже опубликовавших результаты компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,63 за баррель (-0,8%), августовская цена фьючерса на WTI - $66,59 за баррель (-0,9%).

США в случае необходимости готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана еще раз, заявил президент США Дональд Трамп.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи о ядерных объектах Ирана: "Ущерб очень серьезный, они разрушены". Конечно, это так, как я уже сказал, и мы сделаем это снова, если потребуется", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Ранее глава МИД Ирана в интервью телеканалу Fox News признал, что ядерные объекты Ирана в результате удара США были "серьезно повреждены".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии телеканал CNN распространил сообщение, что, по предварительной оценке разведуправления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы. The New York Times написала, что удары отбросили ядерную программу Ирана менее, чем на шесть месяцев.

Трамп назвал эти сообщения ложными и обвинил указанные СМИ в "попытке принизить значение одного из самых успешных военных ударов в истории". По его словам, основные ядерные объекты Ирана полностью уничтожены.