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Brent подешевела до $68,68 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник, участники рынка оценивают возможные последствия новых европейских санкций в отношении РФ и следят за переговорами США с Европейским союзом о торговой сделке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:26 по московскому времени снизилась на $0,6 (0,87%), до $68,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $0,57 (0,86%), до $65,48 за баррель.

В минувшую пятницу ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ.

Под санкции также подпали два китайских банка и ряд компаний, в ответ на что Пекин высказался против мер ЕС и пообещал предпринять все необходимые меры "для защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых институтов".

"Последний пакет санкций ЕС может и не привести к изменению баланса на рынке нефти, поэтому реакция оказалась сдержанной, - отметил аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Русские хорошо научились обходить подобные санкции".

Тем временем СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы минимальные пошлины на импорт товаров из Европейского союза составляли 15-20%. В свою очередь страны ЕС могут уже на этой неделе согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.

Ранее Трамп заявлял, что тарифы в отношении стран, не достигших договоренностей с Соединенными Штатами, вступят в силу с 1 августа.

Brent WTI ЕС Дональд Трамп США
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