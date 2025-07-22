Brent подешевела до $68,33 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером во вторник на опасениях ослабления спроса на энергоносители в результате ухудшения условий международной торговли.

К 17:53 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 (1,27%) до $68,33 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,87 (1,32%), до $65,08 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68,16 за баррель, на WTI - до $64,85 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров Вашингтона с торговыми партнерами в преддверии вступления в силу повышенных пошлин на импорт товаров в США. Участники рынка опасаются, что разногласия в сфере торговли приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.

Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Вашингтон не будет спешить, чтобы заключить соглашения до намеченного на 1 августа дедлайна. По его словам, качество торговых соглашений важнее для Белого дома, чем сроки их заключения.

Надежды на заключение торговой сделки между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер в случае введения Вашингтоном обещанных пошлин.

"Цены на нефть опускаются на фоне нарастающего напряжения между США и их партнерами в преддверии наступления дедлайна для введения пошлин", - говорится в обзоре аналитиков MUFG. Пессимистичный настрой инвесторов усугубляют ожидания роста предложения нефти во второй половине года, а также тот факт, что США пока не поддержали новые санкции ЕС против нефтяного сектора России, отмечают эксперты.