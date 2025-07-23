Европейские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленным изменением.

Инвесторы изучали неоднородную корпоративную отчетность, а также следили за новостями из сферы международной торговли.

Ожидания заключения торгового соглашения между США и Евросоюзом ослабли после появления в СМИ информации о том, что Брюссель рассматривает более широкий набор возможных мер в случае введения Вашингтоном обещанных пошлин с 1 августа.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в дипломатических кругах ЕС, все больше европейских стран, включая Германию, склоняются к использованию более жестких мер в связи с ухудшением перспектив достижения приемлемого торгового соглашения с США. Обсуждаемые меры, в частности, затрагивают американскую сферу услуг.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,41% - до 544,34 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,12%, испанский IBEX 35 - 0,07%. Германский DAX потерял 1,09%, французский CAC 40 - 0,69%. Итальянский FTSE MIB снизился на 1,45 пункта, менее чем на 0,01%.

Самое резкое падение среди компонентов Stoxx Europe 600 показали котировки акций шведского банка SEB, потерявшего 8,2% рыночной стоимости, тогда как наибольший рост в составе сводного европейского индекса продемонстрировали бумаги итальянского производителя грузовиков Iveco Group (на 7,8%).

Капитализация представителей полупроводниковой отрасли сократилась на разочаровывающих квартальных результатах и прогнозах нидерландского чипмейкера NXP Semiconductors. Выручка NXP в минувшем квартале уменьшилась на 6%, и компания ожидает, что ее снижение продолжится в текущем квартале. Бумаги NXP подешевели на 0,4%, Infineon Technologies и ASML Holding - на 3,5%, ASM International - на 3,6%.

Производитель шоколада Chocoladefabriken Lindt & Spruengli потерял 7,1% рыночной стоимости на слабой отчетности и прогнозах.

Цена акций британской кейтеринговой Compass Group поднялась на 5,4% после выхода квартальной отчетности компании. Compass улучшила годовой прогноз, а также сообщила о намерении купить нидерландскую Vermaat Groep примерно за 1,5 млрд евро с учетом долга для укрепления своих позиций в Европе.

Бумаги Centrica подорожали на 4,8%. Компания инвестирует 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) в проект строительства атомной электростанции Sizewell C, в котором получит долю в 15%. Правительство Великобритании во вторник выдало окончательное разрешение на строительство АЭС.

Рыночная стоимость нидерландской Akzo Nobel NV снизилась на 3,4%. Один из крупнейших мировых производителей красок и покрытий отчитался о сокращении чистой прибыли и выручки во втором квартале и ухудшил годовой прогноз.

"Префы" германского поставщика оборудования и услуг для биофармацевтической отрасли Sartorius AG подешевели на 5,4%, поскольку его квартальная выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Капитализация Julius Baer уменьшилась на 2,1%. Швейцарская банковская группа сократила чистую прибыль в первом полугодии в 1,5 раза, в частности, из-за единовременных расходов, связанных с продажей бразильского подразделения.

Стоимость акций Sanofi повысилась на 0,3%. Французская фармкомпания объявила о приобретении британской Vicebio Ltd., специализирующейся на разработке вакцин против респираторных заболеваний. Сумма сделки составит порядка $1,6 млрд.

Бумаги AstraZeneca, объявившей о намерении инвестировать $50 млрд в США до 2030 года, подорожали на 1,2%.