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Доходность 10-летних гособлигаций Японии обновила максимум c 2008 года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних государственных облигаций Японии достигла максимума с 2008 года на новостях о торговой сделке с Соединенными Штатами и слухах об отставке премьер-министра.

На торгах в среду показатель поднимался на 10 базисных пунктов, до 1,59% годовых.

Япония в рамках торговой сделки с США инвестирует в американскую экономику $550 млрд, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что Штаты начнут поставлять на японский рынок автомобили, рис и другую сельскохозяйственную продукцию. Импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%, тогда как ранее Трамп обещал ввести с 1 августа тариф в размере 25%.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку, написала газета Mainichi Shimbun. Ранее сообщалось, что Исиба продолжит работу на посту премьера, хотя правящая коалиция на выборах утратила большинство в Палате советников парламента.

Спрос на размещение японских государственных облигаций с погашением через 40 лет оказался худшим с 2011 года - книга заявок была переподписана всего в 2,127 раза против 2,214 раза при предыдущем размещении, сообщает Bloomberg. Облигации были размещены под рекордные 3,375%.

США Япония Сигэру Исиба
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