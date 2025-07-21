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Премьер-министр Японии не уйдет в отставку после потери большинства в палате парламента

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба продолжит работу на этом посту после того, как правящая коалиция утратила большинство в Палате советников японского парламента, сообщает AP.

"Несмотря на то, что я болезненно ощущаю свою ответственность за результат выборов, верю, что я также должен исполнить свои обязанности ради страны и народа", - заявил он.

Премьер-министр отметил, что останется, чтобы продолжать решать важные вопросы, такие как торговые переговоры с США и борьба против роста цен.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) Исибы и ее младший партнер по коалиции "Комэйто" для получения большинства должны были выиграть 50 мест в дополнение к уже имеющимся у них 75, однако коалиции удалось получить всего 47 мест. Всего в Палате советников 248 мест, на прошедших в воскресенье выборах избирались 125 парламентариев.

Члены Палаты советников избираются на шесть лет. Выборы, на которых меняется около половины палаты, проходят раз в три года, чтобы избежать полной смены мест.

У правительства нет большинства и в Палате представителей - члены ЛДП и "Комэйто" занимают 220 мест из 465.

Япония Комэйто Сигэру Исиба
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