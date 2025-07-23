Японский премьер Сигэру Исиба может подать в отставку к августу

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба Фото: Philip Fong/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку, сообщила газета "Майнити".

"Премьер-министр (...) сообщил своему окружению о намерении объявить о своей отставке к августу", - говорится в сообщении.

Оно появилось на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки с Японией, согласно которой взаимные пошлины составят 15%, а Токио инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

Ранее сообщалось, что Исиба продолжит работу на посту премьера несмотря на то, что правящая коалиция на недавних выборах утратила большинство в Палате советников японского парламента.

"Несмотря на то, что я болезненно ощущаю свою ответственность за результат выборов, верю, что я также должен исполнить свои обязанности ради страны и народа", - цитируют СМИ заявление главы кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что останется, чтобы продолжать решать важные вопросы, такие как торговые переговоры с США и борьба против роста цен.