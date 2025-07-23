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Премьер-министр Японии опроверг сообщения о планах уйти в отставку

Премьер-министр Японии опроверг сообщения о планах уйти в отставку
Фото: EPA/ Franck Robichon / POOL/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что не планирует уходить с поста главы правительства, пишет The Japan Times.

"Ничего из того, что сообщается, не соответствует правде", - сказал он.

Ранее некоторые японские СМИ сообщили, что Исиба может подать в отставку в недалеком будущем. Эта информация появилась на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки с Японией, согласно которой взаимные пошлины составят 15%, а Токио инвестирует в американскую экономику $550 млрд. Днем ранее же сообщалось, что Исиба продолжит работу на посту премьера, хотя правящая коалиция на выборах утратила большинство в Палате советников парламента.

США Япония Сигэру Исиба
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