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Доходность гособлигаций США растет на торговой сделке с Японией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций поднимается в среду на фоне снижения спроса на защитные активы после сообщения о заключении торгового соглашения между США и Японией.

К 13:29 по Москве доходность 10-летних US Treasuries увеличилась на 2,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,372% годовых. Показатель для 30-летних бумаг повысился на 2,7 б.п., до 4,946%, для двухлетних бондов - на 0,1 б.п., до 3,853%.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Японией. В рамках соглашения импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%, хотя ранее Трамп угрожал ввести тариф в 25%. Кроме того, Япония инвестирует в американскую экономику $550 млрд, тогда как Соединенные Штаты начнут поставлять в страну автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

Переговоры с представителями Евросоюза продолжаются. Министр торговли США Говард Латник ранее выразил мнение, что торговое соглашение с ЕС удастся заключить до вступления в силу повышенных пошлин на импорт 1 августа.

US Treasuries Дональд Трамп Евросоюз США Япония
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