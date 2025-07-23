Сеть отелей Hilton во II квартале увеличила выручку на 6,3%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале 2025 года на 6,3%, а прибыль - на 4,5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

В апреле-июне выручка компании повысилась до $3,14 млрд с $2,95 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Hilton поднялась до $440 млн, или $1,84 в расчете на акцию, по сравнению с $421 млн, или $1,67 на акцию, за аналогичный период минувшего года.

Скорректированная прибыль за прошлый квартал составила $2,2 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали этот показатель в размере $2,05 на бумагу при выручке $3,1 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) снизилась на 0,5% за счет уменьшения наполняемости номерного фонда на 0,5 процентного пункта - до 74,4%. При этом среднесуточная стоимость пребывания повысилась на 0,2% до $163,8.

В третьем квартале Hilton ожидает сохранения RevPAR на уровне предыдущего года или некоторого сокращения показателя. Прибыль прогнозируется в пределах $453-467 млн, скорректированная прибыль на акцию - в диапазоне от $1,98 до $2,04 (прогноз аналитиков - $2,13 на акцию).

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год и теперь полагает, что она составит от $7,83 до $8 в расчете на бумагу (ранее - от $7,76 до $7,94 на акцию).

В отчетном квартале компания вернула акционерам $791 млн, в том числе за счет выкупа 3,2 млн своих акций.

С начала 2025 года капитализация Hilton выросла на 10,8%, до $65,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 поднялся за этот период на 7,3%.