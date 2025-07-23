UniCredit отозвал предложение о покупке Banco BPM

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - UniCredit SpA отозвал предложение о покупке конкурирующего Banco BPM в связи с противодействием итальянских властей.

Глава UniCredit Андреа Орчел заявил в среду, что банк намерен довести долю в Commerzbank до 29% к концу года, при этом других интересных возможностей для слияний и поглощений на данный момент он не видит.

UniCredit сделал предложение о покупке Banco BPM в ноябре прошлого года, оценив банк в 10,1 млрд евро. ЕК в июне разрешила UniCredit приобрести конкурента, одобрив сделку.

Между тем, Италия предъявила UniCredit ряд требований для завершения сделки на основании внутреннего законодательства, дающего властям страны полномочия вмешиваться в инвестиции в компании, работающие в стратегических секторах, включая банковский (так называемое золотое правило). Еврокомиссия начала проверку действий властей Италии, посчитав, что выдвинутые ими условия могут нарушать законодательство Евросоюза.

Во вторник вечером UniCredit сообщил, что отзывает предложение о приобретении Banco BPM, поскольку вмешательство итальянских властей нарушило нормальный процесс взаимодействия с акционерами последнего.

В среду UniCredit улучшил прогноз чистой прибыли на 2025 год до 10,5 млрд евро с ожидавшихся ранее 9,3 млрд евро. Банк ожидает, что его выручка в этом году будет выше предыдущего прогноза в 23,5 млрд евро - это, однако, все еще ниже показателя прошлого года (24,84 млрд евро).

Чистая прибыль UniCredit во втором квартале увеличилась на 25%, до 3,34 млрд евро, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков, собранный самим банком, в 2,54 млрд евро. Квартальная выручка фининститута уменьшилась на 3%, до 6,13 млрд евро, не оправдав средний прогноз рынка (6,19 млрд евро).

В текущем году UniCredit намерен вернуть акционерам по крайней мере 9,5 млрд евро, половина из которых будет выплачена в виде дивидендов, говорится в его сообщении. В 2025-2027 гг. банк направит не менее 30 млрд евро на поощрение акционеров.

Акции UniCredit прибавляют в цене 3,4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 55,9%.