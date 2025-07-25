РЖД предлагают законодательно закрепить договорные отношения с ж/д операторами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает законодательно закрепить договорные отношения с железнодорожными операторами, сообщил журналистам замглавы компании Михаил Глазков.

"Сегодня у нас в работе еще 10 крупных операторов, с которыми мы планируем подписать в ближайшее время (договор - ИФ), и тем самым охватить 53% парка всех вагонов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, примет ли этот договор форму федерального закона Глазков отметил, что "в дальнейшем это была бы, наверное, идеальная цель по работе с подвижным составом".

"Сегодня мы данным договором и законом ликвидируем пробел, который в процессе реформ образовался во взаимодействии собственника вагона и РЖД. Отношения с остальными участниками перевозок у нас урегулированы, с грузоотправителями - это ГУ-12 и Прейскурант 10-01, с грузополучателями - это договор подачи и уборки ", - отметил Глазков.

В апреле в экспертном клубе Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Глазков сообщал, что закон об операторской деятельности будет внесен в правительство по предложению РЖД.

"Нас правительство поддержало, и сегодня на рассмотрение мы выносим вопрос о разработке закона об операторской деятельности. Наш договор (с операторами подвижного состава - ИФ) является прототипом данного закона, который в дальнейшем найдет отражение уже на законодательном уровне (и в нормативных актах - ИФ) правительственного масштаба. Для того, чтобы урегулировать все отношения всех участников перевозочного процесса", - говорил он.

Он отмечал, что отношения между собственниками подвижного состава и РЖД на данный момент не урегулированы ни на каком уровне.

Ранее аналогичные договоры РЖД подписали с АО "ФГК", АО "Уголь-Транс", АО "Апатит", ООО "Модум-транс", ООО "Логопер", ООО "Уралхим-Транс", ПАО "Уралкалий", ООО "НХТК", АО "ПГК", ООО "Балтика", АО "Европа - Калининград", ООО "Транспортные технологии" и ООО "Атлант".

Договоры предусматривают взаимную ответственность РЖД и оператора подвижного состава при работе на путях общего пользования, что позволяет сократить время принятия решения и права у перевозчика по возможности убрать этот вагон с припортовой станции до технологически обоснованного времени.