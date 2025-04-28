Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ вырос в I квартале в 5,3 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ вырос в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,3 раза, до 296,8 млн руб. против 55,5 млн руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка компании в отчетном периоде стал больше на 3% - 29,3 млн руб., валовая прибыль составила 1,6 млн руб. (рост в 3,2 раза к январю-марту 2024 г.), убыток от продаж - 477,5 млн руб. (-1,3%).

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта 2025 г. снизились, до 33,3 млрд руб., на 31 декабря 2024 г. сумма была равна 75,4 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 1,5 млрд руб. на конец года, до 31,3 млрд руб. на конец квартала.

В отчете сообщается, что в апреле 2025 г. компания подписала договор займа с кредитной организацией в рамках реструктуризации задолженности другой компании группы. Размер доступного кредита составил $129,6 млн. В дату выборки этих средств прекращает действие гарантия, выданная "Совкомфлотом" по обязательствам этой компании группы.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.