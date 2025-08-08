Аргентина наращивает добычу сланцевой нефти на месторождении Vaca Muerta

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Аргентина, обладая четвертыми по величине запасами сланцевой нефти в мире, долгое время испытывала трудности с рациональной эксплуатацией своих ресурсов, однако быстрые экономические и налогово-бюджетные реформы в последние годы способствовали резкому росту инвестиций и производства, отмечают эксперты Gibson Shipbrokers.

В текущем году добыча сланцевой нефти в стране выросла до 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 300 тысяч б/с годом ранее. "Ожидается, что общая добыча нефти в 2025 году составит в среднем 890 тысяч б/с, а к 2030 году она будет постепенно увеличиваться до 1,3 млн б/с, из которых 900 тысяч б/с придется на сланцевые ресурсы", - пишут аналитики.

Несмотря на то, что прогнозы предполагают рост спроса на нефть в Аргентине до конца десятилетия, увеличение производства будет намного опережать его, что позволит направлять большую часть этих новых поставок на экспорт, продолжают они. С начала года экспорт нефти увеличился со 120 тысяч б/с до 170 тысяч б/с.

В конце 2024 года Аргентинская государственная YPF объявила о завершении строительства трубопровода Vaca Muerta Norte для одного из крупнейших сланцевых месторождений мира, позволяющего транспортировать 160 тысяч б/с на НПЗ Lujan de Cuyo в Мендосе (105 кб/д). Он также соединяется с Трансандийским трубопроводом (OTASA) для прокачки сорта Medanito на НПЗ Bio Bio в Чили компании ENAP мощностью 116 тысяч б/с на побережье Тихого океана. "Теоретически это позволило бы экспортировать аргентинскую нефть из города Консепсьон чилийского региона Сан-Висенте на мировые рынки, однако до настоящего времени поставки не производились", - отмечают в Gibson Shipbrokers.

Кроме того, YPF договорилась с партнерами о реализации проекта строительства нефтепровода протяженностью 437 км от Vaca Muerta Sur, по которому планируется первоначально к 2027 году транспортировать 550 тысяч б/с с потенциальным расширением до 700 тыс. б/с до экспортного терминала Пунта-Колорада на побережье Атлантического океана. Проект поддерживается рядом крупных операторов, включая Chevron и Shell. В конце 2026 года первая очередь трубопровода сможет транспортировать 180 тысяч б/с.

Этот рост экспорта потребует поиска регионов сбыта на мировых рынках нефти. "Учитывая, что рост мирового спроса, по прогнозам, до конца десятилетия будет сосредоточен на Востоке, это, вероятно, означает, что большая часть дополнительных поставок аргентинской нефти будет предназначена для дальнего экспорта. Более того, в Атлантическом бассейне наблюдается переизбыток легких сортов нефти, что может еще больше осложнить поиск рынков сбыта ", - полагают эксперты.

"В целом, к концу десятилетия страна станет заметным экспортером нефти, что окажет долгожданную поддержку спросу на тонно-мили для перевозки сырья. В настоящее время около половины экспорта перевозится на танкерах типа Aframax, но в ближайшем будущем может произойти массовый переход на танкеры Suezmax. Суда VLCC начнут занимать свою долю рынка после модернизации погрузочного терминала Пунта-Колорада для приема этого класса с конца 2026 года, если не возникнет задержек", - пишут аналитики.