Рубль в пятницу слегка снизился в паре с юанем

Локальную поддержку нацвалюте оказало отсутствие сигнала ЦБ о дальнейшем смягчении ДКП

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрос по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, рубль, умеренно снижавшийся в начале дня, в середине сессии получил локальную поддержку и смог скорректироваться вверх от внутридневных минимумов на фоне отсутствия сигнала относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в заявлении ЦБ РФ по итогам июльского заседания.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,06 руб., что на 1,5 коп. (или на 0,14%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В первые минуты биржевых торгов стоимость юаня приближалась к отметке 11,11 руб., после чего произошел откат.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26-28 июля на 69,04 копейки, до 79,5527 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,46 копейки, до 93,3508 руб./EUR1.

Решение ЦБ по ставке

Совет директоров Банка России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. "Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Большинство аналитиков прогнозировали снижение ключевой ставки 25 июля именно на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускали и больший шаг снижения в 300 базисных пунктов (до 17%), ряд экономистов, наоборот, не исключал более скромного шага в 100 базисных пунктов (до 19% годовых). Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Комментарии аналитиков

"Большую часть недели рубль торговался в узком диапазоне 10,85-10,95 руб./юань. Подготовка к уплате налогов (28 и 31 июля) не оказывала значимого влияния на курс национальной валюты. В четверг утром рубль перешел к ослаблению, впервые с конца мая приблизившись к отметке 11,15 руб./юань, однако уже к обеду отыграл часть потерь. После решения ЦБ РФ по ключевой ставке рубль краткосрочно укрепился до 11,02 руб./юань, однако затем вернулся к отметке 11,06 руб./юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "решение ЦБ снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта было ожидаемым, но регулятор также несколько смягчил риторику относительно текущих инфляционных условий и тенденций. К тому же Банк России уменьшил ожидаемую среднюю ключевую ставку на 2025 год до 18,8-19,6% годовых по сравнению с апрельским прогнозом в 19,5-21,5% годовых и до 12-13% на 2026 год после 13-14% годовых, озвученных на заседании три месяца назад. Смягчение денежно-кредитных условий (ДКУ) является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты. Тем не менее в целом пока ДКУ остаются достаточно жесткими, оказывая поддержку рублю".

"С другой стороны, очередной налоговый период заканчивается, лишая рубль дополнительного предложения иностранной валюты. Поэтому уже в начале следующей недели юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление в виде двухмесячной вершины, установленной вчера вблизи отметки 11,15 руб. Этому будет способствовать увеличение спроса на инвалюту, происходящее на фоне восстановления импорта благодаря росту потребительской активности", - считает Бабин.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин, "ЦБ снизил ставку на 2 процентных пункта - в полном соответствии с нашими ожиданиями. Главный фактор, повлиявший на это решение - снижение динамики потребительских цен с поправкой на сезонность. В годовом выражении базовая инфляция в этом месяце опустилась до 6,2% против 8,2% в марте. Это все еще выше целевых 4%, но движение к таргету, установленному ЦБ, идет опережающими темпами. На этом фоне ослабли инфляционные ожидания бизнеса и населения. Наблюдаемый рост цен замедляется второй квартал подряд, чему в немалой степени способствует падение деловой активности и доступности кредитов".

"В своем решении ЦБ не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ставки. Регулятор явно не хочет усиливать проинфляционные и продевальвационные ожидания и пока не оставляет пространства для движения ставки вниз. Мы ожидаем, что осенью движение ставки вниз продолжится, но будет не таким резким, как в июле. В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий", - полагает Бахтин.

По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, "решение Банка России в целом соответствует ожиданиям. Вместе с тем сигнал остался нейтральным, и на ближайших заседаниях Банк России будет принимать решения в зависимости от выходящих данных. Это означает, что ключевая ставка может быть не только снижена или сохранена, но и повышена. При этом верхняя граница обновленного прогноза ЦБ РФ предполагает, что в оставшуюся часть года ключевая ставка в среднем может составлять 18% годовых. Нейтральный сигнал в комбинации с таким прогнозом, вероятно, означает, что регулятор по-прежнему не уверен в устойчивом снижении ключевой ставки во втором полугодии 2025 года".

Цены на нефть

В свою очередь мировые цены на нефть, умеренно подраставшие в первой половине дня, стали снижаться вечером в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени опустилась на 0,88%, до $68,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 1,06%, до $65,33 за баррель.

Участники нефтяного рынка следят за ходом переговоров США с их торговыми партнерами. Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией. Кроме того, СМИ сообщили, что ЕС и США также близки к заключению сделки, а министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа. Оптимизм по поводу скорой сделки с Европейским союзом несколько уменьшился после заявлений президента США Дональда Трампа, что вероятность заключения торгового соглашения с ЕС составляет примерно 50%.

Тем временем СМИ сообщают, что власти США могут разрешить компании Chevron вести деятельность в Венесуэле с определенными ограничениями. По мнению аналитиков ING, это может привести к росту поставок нефти из страны, находящейся под американскими санкциями, на 200 тыс. баррелей в сутки.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) лишь незначительно (в пределах 1-2 базисных пунктов) изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 июля выросла всего на 1 базисный пункт - до 19,11% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц и три месяца опустилась в пятницу на 2 базисных пункта - до 19,70% и 20,71% годовых соответственно, а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт (до 21,73% годовых).