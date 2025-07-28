Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут металлы, фьючерс на нефть Brent подрос к $68,7 за баррель), сохраняющихся рисках объявления США новых антироссийских санкций и опасений, касающихся паузы в смягчении монетарной политике ЦБ РФ. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений, лучше рынка выглядят акции МКБ (+2,4%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,7%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2771,31 пункта (-0,04%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составляет 79,5527 руб. (+69,04 копейки).

В минувшую пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%, понизил прогноз по средней ставке до 18,8-19,6% с 19,5-21,5% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что инфляция в РФ замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно. Прогноз по ключевой ставке допускает на оставшихся заседаниях до конца года разнообразные решения - паузы, снижения на 100, на 150, на 200 базисных пунктов, все будет зависеть от новых данных, заявила глава ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Тем временем, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что по-прежнему допускает вариант с введением вторичных санкций против России в случае отсутствия успехов с урегулированием ситуации на Украине. "Мы посмотрим на полную картину и, вероятно, мы введем вторичные санкции", - ответил Трамп на вопрос журналиста, приближаются ли США к моменту принятия таких санкций.

Трамп напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

Также Трамп в пятницу допустил возможность встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского примерно через два-три месяца. "Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца", - цитирует пресс-пул Белого дома слова Трампа в ответ на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского при возможном участии Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что Трамп хочет добиться завершения украинского кризиса, но считает, что телефонных переговоров для этого недостаточно, нужны конкретные шаги. "Президент ясно дал понять, что пора действовать", - сказал Рубио в эфире Fox News.

Он отметил, что "хорошие телефонные беседы" с президентом России не дают результата, чем Трамп разочарован и теряет терпение. По словам госсекретаря, Трамп считает, что, хотя украинский кризис - "не его война", он хотел бы ее прекращения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно и намерен этого добиться. Уиткофф отметил в эфире Fox News, что согласен с заявлениями Трампа о том, что этот конфликт "не должен был начаться", и подчеркнул: "Считаю, что мы сможем его завершить". По его словам, именно заключением мирного соглашения между Россией и Украиной он хотел бы закончить свою дипломатическую карьеру.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, ЦБ снизил ставку до 18% годовых и понизил прогноз по средней ставке на 2025 год до 18,8-19,6%. Это предполагает, что регулятор исключает возможность дальнейшего повышения ставки. В оптимистичном сценарии ЦБ, исходя из прогноза по средней ставке, ожидает снижения до 14-15% на конец года.

Российский рынок отреагировал снижением на такое решение регулятора, ведь оно уже было заложено в цены. Следующее заседание назначено на сентябрь, и на нем также ожидается снижение, но уже на 1 п.п., полагает аналитик.

Помимо "фиксации по факту" к снижению рынка привело заявление Трампа о том, что США рассматривают возможность введения вторичных санкций. Учитывая позиции России и Украины, достижение позитивных договоренностей в ближайшее время маловероятно. До сентябрьского заседания ЦБ геополитика может ограничивать потенциальный рост рынка. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки 2800 пунктов, следующей целью возможного снижения выступит отметка 2735 пунктов, считает Степанов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,5% во главе с Dow Jones и завершили неделю в "плюсе", при этом S&P 500 (+0,4%) завершил на рекордном максимуме пятую сессию подряд, также обновил максимум Nasdaq (+0,2%). За минувшую неделю S&P 500 прибавил 1,5%, Nasdaq - 1%, Dow - 1,3%.

Инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров США с их партнерами. Ранее на прошедшей неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили, что ЕС и США также близки к заключению сделки. В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа.

Теперь участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на этой неделе. Рынок не ждет от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Тем временем в пятницу стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июне рухнул на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое существенное падение более чем за пять лет (с апреля 2020 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,8%, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

ЕС и США пришли к заключению торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"США и Европейский союз договорились о сделке, в результате которой ЕС столкнется с 15-процентными пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили", - информирует Bloomberg. "Пошлины США на сталь и алюминий остаются прежними", - передает агентство слова Трампа.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Трамп также отметил: "Эта сделка - самая крупная из всех". Он выразил надежду, что обе стороны получат выгоду от достигнутого соглашения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет о соглашении между двумя крупнейшими экономиками мира, оно "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики".

Председатель Еврокомиссии добавила: "Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. Ранее президент США был намерен ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.

СМИ напоминают, что в настоящий момент Вашингтон продолжает переговоры по торговле со Швейцарией, Южной Кореей и Тайванем.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены вернулись к росту после снижения в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,68 за баррель (+0,4%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,34 за баррель (+0,3%).