Рубль утром слегка подрастает в паре с юанем, отыгрывая итоги заседания ЦБ РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник; рубль слегка дорожает на внутреннем валютном рынке, отыгрывая итоги июльского заседания ЦБ РФ, при этом сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывают сохраняющиеся геополитические риски.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 2,55 коп. - до 11,0345 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 3,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена до 18% годовых. Вместе с тем регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорилось в сообщении ЦБ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что по-прежнему допускает вариант с введением вторичных санкций против России в случае отсутствия успехов с урегулированием ситуации на Украине. "Мы посмотрим на полную картину и, вероятно, мы введем вторичные санкции", - ответил Трамп на вопрос журналиста, приближаются ли США к моменту принятия таких санкций. Трамп напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

Президент США заявил ранее в июле, что Вашингтон может ввести вторичные 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть растут утром в понедельник после снижения по итогам пятницы и всей прошлой недели в целом. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени поднялась на 0,88%, до $69,04 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на 1,1%, до $68,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,87%, до $65,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,3%, до $65,16 за баррель.

За минувшую неделю Brent снизилась в цене примерно на 1%, WTI - на 3%.

В понедельник поддержку нефтяным котировкам оказывает новость о том, что Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. В рамках соглашения Штаты введут пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили, пишут СМИ. При этом пошлины на сталь и алюминий остаются прежними. По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, "в фокусе участников рынка сегодня будет решение регулятора понизить ключевую ставку, при этом она все еще остается высокой - 18% годовых. Но очевидно, что фактор поддержки рубля в виде жесткой ДКП начнет постепенно снижать свое влияние на национальную валюту. Определяющим для курса рубля по-прежнему остается баланс экспорта и импорта, который в последнее время сместился в пользу экспортеров. Не стоит сбрасывать со счетов и геополитику, которая может оказать влияние на курс нацвалюты как в ту, так и в другую сторону".

"Курс рубля остается в рамках нашего краткосрочного целевого диапазона - 10,8-11,3 руб. за юань. В ближайшее время мы не видим объективных оснований для ухода курса выше рамок этого коридора: пока сохраняются сигналы о профиците юаневой ликвидности на бирже, а активизация импорта развивается поступательно и не должна привести к заметному росту спроса на валюту, в условиях роста доли рублевых схем трансграничных расчетов. Однако, в среднесрочной перспективе ситуация может измениться. Под влиянием ритмичного снижения ключевой ставки к концу года внутренний спрос и импорт должны умеренно усилить рост. При этом рублевое предложение может остаться повышенным, на фоне высокого дефицита бюджета и усиления спроса на кредит. Следствием этого может стать умеренное смещение курса рубля район 12 руб. за юань наконец года", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.