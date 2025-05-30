ВТБ допускает после ГОСА анонс допэмиссии в объеме меньше суммы дивидендов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ВТБ может анонсировать допэмиссию после того, как акционеры на собрании 30 июня примут решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года, сказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей. Годовое общее собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня 2025 года.

Выплата дивидендов снизит групповой норматив достаточности капитала ВТБ Н20 на 1,1 процентного пункта (п.п.), банк будет стремиться восполнить капитал за счет внутренних и внешних источников и не исключает допэмиссию, говорил ранее Пьянов.

Топ-менеджер сообщил, что поддержать достаточность капитала позволит привлечение субордов из ФНБ - 93 млрд рублей на проект строительства ВСМ Москва - Петербург и 200 млрд рублей на проект создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге.

"И мы имеем огромную внутреннюю программу, поскольку суборда не решают проблему с базовым капиталом. Мы, по сути, делаем много транзакционных вещей, переворачиваем высоко взвешиваемые активы в более низко взвешиваемые активы, таким образом, оптимизируя наш базовый капитал. Мы не исключаем после решения по дивидендам, после 30 июня, анонс какой-то допэмиссии в определенном размере, небольшом по сравнению с выплачиваемыми дивидендами", - заявил Пьянов.

Объем возможной допэмиссии банк объявит позднее, государство в SPO участвовать не будет, уточнил он.