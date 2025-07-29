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UPS сократила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) во втором квартале 2025 года сократила чистую прибыль и выручку, причем выручка оказалась лучше прогнозов рынка, а скорректированная прибыль - хуже.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,28 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, против $1,41 млрд, или $1,65 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,55 с $1,79 на акцию.

Выручка уменьшилась на 2,8% - до $21,2 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,56 на акцию при выручке в $20,85 млрд.

Доходы UPS в США в отчетном квартале уменьшились на 0,8% и составили $14,08 млрд (при прогнозе экспертов в $13,85 млрд). Международный сегмент зафиксировал рост выручки на 2,6% - до $4,49 млрд. Выручка в сегменте управления цепочками поставок упала на 18,3%, до $2,65 млрд.

Компания не стала давать прогноз для выручки и прибыли на текущий год на фоне неопределенности, связанной с импортными пошлинами и экономикой в целом.

С начала 2025 года капитализация UPS понизилась на 19,4%, до $86 млрд.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах, ее глобальный штат насчитывает около 490 тысяч сотрудников.

UPS США
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