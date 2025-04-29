UPS в I квартале сократила выручку лучше прогноза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в первом квартале сократила выручку на 0,7% относительно того же периода прошлого года – до $21,546 млрд, сообщается в отчетности.

Консолидированная операционная прибыль выросла на 3,3% и составила $1,666 млрд. Скорректированный показатель в расчете на акцию повысился на 4,2% до $1,49.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,38 на акцию при выручке в $21 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале поднялись на 1,4% и достигли $14,46 млрд. Международный сегмент зафиксировал повышение выручки на 2,7% до $4,373 млрд. При этом доходы в сегменте управления цепочками поставок рухнули на 14,8%, составив $2,713 млрд.

"Учитывая текущую макроэкономическую неопределенность, компания не представит каких-либо обновлений к ранее опубликованному прогнозу на 2025 год", - говорится в сообщении UPS.

В конце января компания планировала получить за текущий год выручку в районе $89 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник растут на 2,1%. За последние три месяца капитализация компании упала почти на 29% (до $82,3 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 потерял 8%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах, ее глобальный штат насчитывает около 490 тыс. сотрудников. В сутки UPS обрабатывает около 22,4 млн посылок.