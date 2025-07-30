Rio Tinto сократила в I полугодии EBITDA на 5% до $11,5 млрд
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Rio Tinto в первом полугодии 2025 года сократила EBITDA на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $11,547 млрд.
EBITDA поддержали операционные результаты компании за полугодие, а также дивизионы по выпуску алюминия и меди. При этом сдерживающий эффект на финпоказатели оказали падение цен на железную руду (-13%) и циклоны в I квартале, говорится в сообщении Rio Tinto.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила в январе-июне $4,5 млрд (-22%), на промежуточные дивиденды было направлено $2,4 млрд ($0,148/акция), что соответствует утвержденной дивидендной политике. Чистая прибыль - $4,8 млрд (-16%).
Капзатраты за полугодие составили $4,5 млрд, ориентир по итогам 2025 года - около $11 млрд.
Финансовые показатели Rio Tinto, $ млрд:
|Показатель
|Январь-июнь 2025г
|Январь-июнь 2024г
|Динамика,%
|Выручка
|26,873
|26,803
|0%
|FCF
|1,962
|2,843
|-31%
|EBITDA
|11,547
|12,093
|-5%
|Чистая прибыль
|4,807
|5,75
|-16%
|Чистый долг
|14,597
|5,491
|166%
Компания вновь подтвердила прогнозы по производству в 2025 году, озвученные по итогам операционной деятельности во II квартале.
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная деятельность сосредоточена в Австралии и Северной Америке.