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Rio Tinto сократила в I полугодии EBITDA на 5% до $11,5 млрд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Rio Tinto в первом полугодии 2025 года сократила EBITDA на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $11,547 млрд.

EBITDA поддержали операционные результаты компании за полугодие, а также дивизионы по выпуску алюминия и меди. При этом сдерживающий эффект на финпоказатели оказали падение цен на железную руду (-13%) и циклоны в I квартале, говорится в сообщении Rio Tinto.

Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила в январе-июне $4,5 млрд (-22%), на промежуточные дивиденды было направлено $2,4 млрд ($0,148/акция), что соответствует утвержденной дивидендной политике. Чистая прибыль - $4,8 млрд (-16%).

Капзатраты за полугодие составили $4,5 млрд, ориентир по итогам 2025 года - около $11 млрд.

Финансовые показатели Rio Tinto, $ млрд:

ПоказательЯнварь-июнь 2025гЯнварь-июнь 2024гДинамика,%
Выручка26,87326,8030%
FCF1,9622,843-31%
EBITDA11,54712,093-5%
Чистая прибыль4,8075,75-16%
Чистый долг14,5975,491166%

Компания вновь подтвердила прогнозы по производству в 2025 году, озвученные по итогам операционной деятельности во II квартале.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная деятельность сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto Австралия Северная Америка
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