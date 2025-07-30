Tesla заключила соглашение о поставках батарей на $4,3 млрд с LG Energy Solution

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Tesla Inc. подписала соглашение о закупках литий-железо-фосфатных (LFP) батарей у южнокорейской LG Energy Solution Ltd., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сумма контракта составляет $4,3 млрд. Батареи будут использоваться не в электромобилях, а в системах накопления электроэнергии.

Это вторая крупная сделка Tesla с южнокорейскими компаниями за эту неделю. 28 июля стало известно, что Tesla закупит у Samsung Electronics микрочипы на $16,5 млрд до конца 2033 года.