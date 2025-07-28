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Samsung и Tesla заключили контракт на поставку чипов на $16,5 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Samsung Electronics заключил контракт объемом $16,5 млрд на поставку полупроводниковой продукции для Tesla Inc.

Как сообщил Samsung, контракт будет действовать до конца 2033 года.

Поставки чипов следующего поколения AI6 будут осуществляться с нового завода в Техасе, заявил глава Tesla Илон Маск.

"Стратегическое значение этой сделки сложно переоценить", - написал Маск в соцсети X. Он также добавил, что итоговая сумма контракта может превысить объявленные $16,5 млрд.

Акции Samsung в понедельник подскочили на 6,8%. По оценкам аналитиков Bloomberg Intelligence, сделка с Tesla увеличит годовую выручку подразделения компании, занимающегося выпуском микрочипов, на 10%.

Samsung Tesla Илон Маск Техас США Южная Корея
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