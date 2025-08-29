Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии упала в 26 раз, до 4,4 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в I полугодии 2025 г. сократилась в 26 раз, до 4,368 млрд руб. с 114 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Доходы РЖД за первое полугодие выросли на 11% и составили 1,774 трлн руб., в том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре - 1,298 трлн руб. (+8,8% к аналогичному периоду 2024 г.), доходы от пассажирских перевозок - 209,5 млрд руб. (+13,1%).

