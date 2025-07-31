Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует небольшое снижение, продолжая отыгрывать как заявления президента США в отношении возможного введения новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин в отношении стран-торговых партеров России, прозвучавшие ранее на этой неделе, так и понижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2722,04 пункта (-0,15%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,5%.

Подешевели акции "Русала" (-1,5%), "Норникеля" (-1,1%), "Полюса" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции "Газпром нефти" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Снижение потребительских цен в РФ с 22 по 28 июля составило 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил в среду Росстат. Недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

Из данных за 28 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% на 21 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в этом месяце целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду в минусе на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Nasdaq Composite немного подрос. Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания 30 июля. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не показал склонности к уменьшению ставки в сентябре, отмечает The Wall Street Journal. ФРС не делает прогнозов в отношении следующего заседания, поскольку не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных.

До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, сказал Пауэлл. Он отметил, что американский рынок труда остается сильным, и регулятор не видит сигналов его ослабления, в то время как инфляция по-прежнему выше целевого показателя ФРС в 2%. Такая "экономическая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", заявил Пауэлл.

Предварительные данные министерства торговли США, обнародованные в среду, показали более существенный, чем ожидалось, подъем американского ВВП во II квартале. Экономика страны выросла на 3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 2,4%. В I квартале экономика США снизилась на 0,5%. Кроме того, отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с марта рост числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 104 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 75 тыс. В июне он снизился на 23 тыс.

Трейдеры также следили за ситуацией вокруг торговых пошлин США, ожидая новостей относительно хода переговоров страны с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. Дедлайн для вступления в силу новых пошлин для стран, не заключивших соглашение со Штатами, наступает в пятницу, и Трамп заявил, что не намерен переносить его. В среду американский президент объявил о введении пошлин в 25% для Индии с 1 августа.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренный рост (+0,92%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 31 июля.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно негативная динамика. Так, индексы Австралии, Южной Кореи, Китая и Гонконга снижаются на 0,1-1,1%, и лишь фондовый индикатор Японии подрастает на 0,9%.

В свою очередь мировые цены на нефть 31 июля утром демонстрируют плавное снижение после заметного роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,16%, до $73,12 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,13%, до $69,9 за баррель.

Нефтяные котировки резко выросли в среду на фоне угрозы президента США Дональда Трампа наказать Индию за покупку энергоносителей в РФ. США введут пошлины в 25% для Индии с 1 августа, написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что Индия является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, и Вашингтон намерен штрафовать страну за эту политику.