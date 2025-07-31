Поиск

Ford завершил II квартал с чистым убытком, выручка превзошла прогноз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor завершил второй квартал 2025 года с чистым убытком из-за негативного влияния импортных пошлин, который компания оценила в $800 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $36 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $1,831 млрд, или 46 центов на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до 37 центов на бумагу с 47 центов.

Выручка уменьшилась до $47,808 млрд против $50,184 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 33 центов на бумагу при выручке в $45,8 млрд.

Ford объявила, что дивиденды за третий квартал составят 15 центов на акцию. Выплаты пройдут 2 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 августа.

Автопроизводитель прогнозирует, что скорректированная EBIT в 2025 году составит $6,5-7,5 млрд, скорректированный свободный денежный поток - $3,5-4,5 млрд, капиталовложения - около $9 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах в среду снизились на 1,6% после публикации отчетности. Капитализация автокомпании с начала года увеличилась на 9,8% (до $43,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 8,2%.

Ford Ford Motor
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Сельхозорганизации РФ в июне снизили реализацию зерна более чем на треть

Безработица в РФ в июне осталась на достигнутом в мае историческом минимуме в 2,2%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

UniCredit стал вторым банком ЕС с капитализацией более 100 млрд евро

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6846 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });