Ford завершил II квартал с чистым убытком, выручка превзошла прогноз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor завершил второй квартал 2025 года с чистым убытком из-за негативного влияния импортных пошлин, который компания оценила в $800 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $36 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $1,831 млрд, или 46 центов на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до 37 центов на бумагу с 47 центов.

Выручка уменьшилась до $47,808 млрд против $50,184 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 33 центов на бумагу при выручке в $45,8 млрд.

Ford объявила, что дивиденды за третий квартал составят 15 центов на акцию. Выплаты пройдут 2 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 11 августа.

Автопроизводитель прогнозирует, что скорректированная EBIT в 2025 году составит $6,5-7,5 млрд, скорректированный свободный денежный поток - $3,5-4,5 млрд, капиталовложения - около $9 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах в среду снизились на 1,6% после публикации отчетности. Капитализация автокомпании с начала года увеличилась на 9,8% (до $43,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 8,2%.