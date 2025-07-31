Поиск

Shell во II квартале увеличила чистую прибыль на 2,4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британо-голландская нефтегазовая компания Shell во втором квартале увеличила чистую прибыль на 2,4%, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $3,601 млрд по сравнению с $3,517 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов упала на 32% - до $4,264 млрд (при среднем прогнозе аналитиков в $3,74 млрд).

Скорректированная EBITDA снизилась на 21% и составила $13,313 млрд.

ЭкономикаShell не планирует направлять заявку на покупку BPЧитать подробнее

Выручка уменьшилась на 12% - до $65,406 млрд.

Объем добычи углеводородов во втором квартале составил 2,682 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,817 млн бнэ за тот же период годом ранее и 2,838 млн бнэ в первом квартале текущего года.

Shell за прошедший квартал вернула акционерам $5,7 млрд, в том числе $3,5 млрд за счет выкупа своих акций и $2,1 млрд путем дивидендных выплат. Компания сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд.

Котировки акций Shell растут на 2,7% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 11,2%, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 12,3%.

Shell
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей, цену размещения определит позднее

Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6847 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });