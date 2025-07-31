Shell во II квартале увеличила чистую прибыль на 2,4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британо-голландская нефтегазовая компания Shell во втором квартале увеличила чистую прибыль на 2,4%, при этом скорректированный показатель превысил ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $3,601 млрд по сравнению с $3,517 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов упала на 32% - до $4,264 млрд (при среднем прогнозе аналитиков в $3,74 млрд).

Скорректированная EBITDA снизилась на 21% и составила $13,313 млрд.

Выручка уменьшилась на 12% - до $65,406 млрд.

Объем добычи углеводородов во втором квартале составил 2,682 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,817 млн бнэ за тот же период годом ранее и 2,838 млн бнэ в первом квартале текущего года.

Shell за прошедший квартал вернула акционерам $5,7 млрд, в том числе $3,5 млрд за счет выкупа своих акций и $2,1 млрд путем дивидендных выплат. Компания сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд.

Котировки акций Shell растут на 2,7% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 11,2%, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 12,3%.