Shell не планирует направлять заявку на покупку BP

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell не намерен направлять предложение о покупке британской BP plc.

"В ответ на недавние сообщения СМИ Shell хотела бы прояснить, что активно не рассматривает выдвижение предложения о покупке BP, и подтверждает, что не обращалась к BP и не вела с ней переговоры в контексте возможного предложения", - говорится в заявлении Shell.

Накануне Shell опровергла появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу покупки BP. В среду о переговорах между двумя компаниями со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.

Теперь Shell подпадает под действие норм британского кодекса о поглощениях, запрещающих направлять официальные заявки на покупку в течение полугода в отсутствие договоренностей с советом директоров целевой компании, появления другого претендента и ряда других условий.

Акции BP дорожают на 0,1% на торгах в Лондоне в четверг, Shell - на 0,3%.