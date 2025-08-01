Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

Аналитики в среднем ожидали ее замедления до 1,9%, по данным Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен держатся на целевом показателе Европейского центрального банка второй месяц подряд.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табака в июле ускорилось до 3,3% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее, цен на услуги - замедлилось до 3,1% с 3,3%. Промышленные товары подорожали на 0,8% (+0,5% в июне), энергоносители подешевели на 2,5% (-2,6% в июне).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле остался на уровне 2,3% в годовом выражении по итогам третьего месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали его замедления до 2,2%.

Потребительские цены в еврозоне не изменились относительно июня, когда они выросли на 0,3% в помесячном выражении.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за прошлый месяц будут обнародованы 20 августа.