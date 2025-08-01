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"КАМАЗ" в I полугодии получил 20,8 млрд руб. чистого убытка по РСБУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I полугодии 2025 года составил 20,8 млрд руб. против прибыли 641,1 млн руб. в том же периоде прошлого года, говорится в отчетности группы.

По итогам I квартала 2025 года компания отчитывалась о чистом убытке по РСБУ в размере 12,5 млрд руб. и выручке 57,9 млрд руб. (-29,4% г/г).

"Вклад в чистый в чистый убыток группы, отраженный в бухгалтерской отчетности по итогам I полугодия 2025 года, на 9 млрд руб. внесло снижение продаж тяжелых грузовиков на российском рынке. Ещё порядка 12 млрд руб. из общего размера чистого убытка было сформировано ростом процентной нагрузки по кредитам, которые компания привлекала, в частности, в целях модернизации производства и развития модельного ряда автомобилей К5", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде составила 127,6 млрд руб. (-18,4% г/г).


КАМАЗ
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