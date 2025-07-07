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Число заявок на проведение IPO в Гонконге в I полугодии достигло рекорда

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Количество компаний, подавших заявку на размещение акций в Гонконге, в первом полугодии достигло исторического максимума.

По данным Гонконгской фондовой биржи (HKEX), 208 эмитентов направили заявки на первичный или вторичный листинг в январе-июне, что оказалось больше предыдущего рекорда в 189 компаний, зафиксированного за тот же период 2021 года. В том числе в июне заявки подали 75 компаний - рекордное число за один месяц.

Эмитентов привлекает стремительно растущий фондовый рынок Гонконга, вкладывающие деньги в регион китайские инвесторы и относительная открытость по сравнению с материком для привлечения акционерного капитала. Китайские компании также привлекает перспектива привлечения денежных средств в валюте, привязанной к доллару США, пишет Financial Times.

"Все сразу пришли на рынок Гонконга. Это было слияние международных и азиатских инвесторов, которые переливали деньги на рынок Гонконга", - сказал соруководитель рынков акционерного капитала в Азии Citigroup Кеннет Чоу.

В первом полугодии на HKEX прошли IPO и SPO на общую сумму $13,9 млрд. Это максимальный показатель в мире. На втором и третьем месте находятся американские Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) - соответственно $9,2 млрд и $7,8 млрд, по данным KPMG.

При этом на Лондонской фондовой бирже в январе-июне прошли размещения всего на 160 млн фунтов стерлингов ($218 млн). Это худший результат с 1995 года.

Как сообщает KPMG, в этом году в число эмитентов, подавших заявки на размещение в Гонконге, входят 47 компаний, которые уже имеют листинг в материковой части КНР. Хотя не каждая подавшая заявку компания доводит листинг до конца, текущий список таких компаний включает Lens Technology (производитель стекол и других компонентов для смартфонов, поставщик Apple), а также международные подразделения золотодобывающей Zijin Mining и автопроизводителя Chery Automobile.

Гонконг
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