Поиск

Акции британских банков дорожают после судебной победы по делу об автокредитовании

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акции британских банков уверенно дорожают в понедельник на решении Верховного суда Великобритании по делу, касающемуся практик фининститутов в сфере автокредитования.

Верховный суд отменил принятое в 2024 году решение суда более низкой инстанции, которое привело к обвалу котировок бумаг банков, посчитав, что выплата компенсаций клиентам должна происходить только в самых серьезных случаях недобросовестного автокредитования.

Разбирательство касалось комиссий, выплачиваемых банками автодилерам. Верховный суд посчитал, что комиссия от банка автодилеру не считается взяткой, и дилеры не нарушают фидуциарные обязательства, не раскрывая информацию об этой комиссии клиентам полностью. Это объясняется тем, что у автодилера есть коммерческий интерес, и, по мнению суда, отсутствие раскрытия информации не делает отношения между клиентом и банком автоматически несправедливыми, отмечает The Wall Street Journal.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) запретило эти комиссии в 2021 году и с начала 2024 года проводит проверку прошлых соглашений.

В воскресенье регулятор заявил, что проведет консультации для разработки общеотраслевого плана выплаты компенсаций клиентам. FCA оценивает потенциальную сумму компенсаций в 9-18 млрд фунтов стерлингов ($11,95-23,9 млрд).

Акции Lloyds Banking Group подскочили в цене на 7,3% в понедельник, Close Brothers - на 20,5%, Vanquis Banking Group - на 7,7%, Barclays - подорожали на 2,2%, Bank of Ireland - на 2,4%.

Британские банки ранее зарезервировали в общей сложности около 2 млрд фунтов на потенциальные расходы, связанные с этим делом. В частности, Lloyds направил на эти цели порядка 1,15 млрд фунтов.

Barclays Lloyds Верховный суд FCA Великобритания Bank of Ireland
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре свернет ограничения добычи на 2,2 млн б/с, изучит ускоренный возврат на рынок 1,65 млн б/с

Восемь стран ОПЕК+ обсудят сворачивание ограничений в 1,65 млн б/с на год раньше

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении нефтедобычи в сентябре на 548 тыс. б/с

Турция начала поставки газа из Азербайджана в Сирию

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

Рубль в пятницу вновь укрепился на фоне снижения спекуляций на геополитических рисках

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });