Акции британских банков дорожают после судебной победы по делу об автокредитовании

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акции британских банков уверенно дорожают в понедельник на решении Верховного суда Великобритании по делу, касающемуся практик фининститутов в сфере автокредитования.

Верховный суд отменил принятое в 2024 году решение суда более низкой инстанции, которое привело к обвалу котировок бумаг банков, посчитав, что выплата компенсаций клиентам должна происходить только в самых серьезных случаях недобросовестного автокредитования.

Разбирательство касалось комиссий, выплачиваемых банками автодилерам. Верховный суд посчитал, что комиссия от банка автодилеру не считается взяткой, и дилеры не нарушают фидуциарные обязательства, не раскрывая информацию об этой комиссии клиентам полностью. Это объясняется тем, что у автодилера есть коммерческий интерес, и, по мнению суда, отсутствие раскрытия информации не делает отношения между клиентом и банком автоматически несправедливыми, отмечает The Wall Street Journal.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) запретило эти комиссии в 2021 году и с начала 2024 года проводит проверку прошлых соглашений.

В воскресенье регулятор заявил, что проведет консультации для разработки общеотраслевого плана выплаты компенсаций клиентам. FCA оценивает потенциальную сумму компенсаций в 9-18 млрд фунтов стерлингов ($11,95-23,9 млрд).

Акции Lloyds Banking Group подскочили в цене на 7,3% в понедельник, Close Brothers - на 20,5%, Vanquis Banking Group - на 7,7%, Barclays - подорожали на 2,2%, Bank of Ireland - на 2,4%.

Британские банки ранее зарезервировали в общей сложности около 2 млрд фунтов на потенциальные расходы, связанные с этим делом. В частности, Lloyds направил на эти цели порядка 1,15 млрд фунтов.