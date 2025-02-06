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Завод для выпуска аккумуляторов Tesla в Шанхае начнет работу 11 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla планирует 11 февраля официальный запуск завода, на котором будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщает Shanghai Securities News.

Строительство предприятия началось в мае 2024 года и было завершено в конце декабря. Пробная эксплуатация началась в прошлом месяце.

Завод занимает территорию площадью около 200 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций в этот проект оценивается примерно в 1,45 млрд юаней ($202 млн).

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Предприятие является первым проектом Tesla по производству накопителей энергии за пределами США и вторым заводом компании в Шанхае после гигафабрики по выпуску электромобилей, общие инвестиции в которую превысили 50 млрд юаней.

На начальном этапе объем производства на новом заводе составит 10 тыс. накопителей Megapack в год. Это эквивалентно примерно 40 ГВт.ч электроэнергии, что позволяет обеспечить электричеством около 50 тыс. домов в Шанхае в течение года.

Megapack - это аккумулятор для накопления энергии и поддержания энергообеспечения мощностью 3,9 МВт.ч, его использование способствует стабильности электросетей и предотвращает перебои в их работе, говорится на сайте Tesla. У американской компании уже есть завод по производству Megapack в Калифорнии, мощность которого составляет 10 тыс. единиц в год.

Tesla Шанхай Китай Megapack
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