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Роберт Дадли решил уйти с поста гендиректора BP

Роберт Дадли решил уйти с поста гендиректора BP
Генеральный директор нефтяной компании BP Роберт Дадли
Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор британской нефтяной компании Роберт Дадли в кулуарах "Российской энергонедели" сказал журналистам, что решил уйти с этого поста.

"Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости. Нет никаких решений совета директоров ВР по этому поводу. Когда-нибудь я же должен сделать это? Но я не говорю прямо сейчас - до свидания", - сказал он.

30 сентября о возможной отставке Дадли сообщил телеканал Sky News. По его сведениям, это решение он обсудил с председателем правления компании Хельге Лундом и об этом может быть объявлено, когда ВР представит отчет за III квартал 2019 года.

Боб Дадли занимает должность гендиректора ВР с октября 2010 года. Он возглавил компанию после взрыва на платформе Deepwater Horizon в апреле в Мексиканском заливе и последовавшего за ним разлива нефти. В компании он работает с 1999 года, когда в британскую компанию вошла American Oil Co. (Amoco), в которой он был одним из топ-менеджеров. В 2002-2003 годах он отвечал за работу ВР в Африке, России и на Каспии, затем, до декабря 2008 года руководил ОАО "ТНК-BP Менеджмент", которая в 2013 году продала все свои нефтяные и газовые активы "Роснефти" за $55 млрд.

Роберт Дадли BP Хельге Лунд

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