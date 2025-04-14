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BP обнаружила нефть на месторождении Far South в Мексиканском заливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - BP Plc произвела успешное разведочное бурение на месторождении Far South в глубоководной части Мексиканского залива, разработкой которого она занимается совместно с американской Chevron Corp.

"В результате бурения были обнаружены залежи нефти в высококачественных миоценовых отложениях. Предварительные данные свидетельствуют о наличии потенциально экономически значимого объема углеводородов", - говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено примерно в 190 км от побережья Луизианы. BP является оператором месторождения и владеет 57,5%-ной долей, оставшаяся 42,5%-ная доля принадлежит Chevron.

"Открытие на месторождении Far South говорит о том, что Американский залив остается регионом невероятного роста и возможностей для BP", - заявил старший вице-президент компании Энди Кригер. Он добавил, что к концу десятилетия компания планирует нарастить добычу в заливе до более 400 тыс. баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Новое название, в частности, отображается в сервисе Google Maps.

Акции BP на торгах в понедельник дорожают на 4,4%. С начала года капитализация компании снизилась почти на 12% до 52,1 млрд фунтов стерлингов ($68,7 млрд).

BP Far South Мексиканский залив нефть
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