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Цены на нефть замедлили снижение после заявлений Трампа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть отскочили от внутридневных минимумов после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении существенно повысить пошлины на импортируемые из Индии товары из-за того, что эта страна продолжает покупать российскую нефть.

"Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

"Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - сообщил Трамп.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:48 по московскому времени составляет $69,2 за баррель, что на $0,49 (0,7%) ниже, чем на закрытие торгов в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,55 (0,82%), до $66,78 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68 за баррель, на WTI - до $65,46 за баррель.

нефть Дональд Трамп
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