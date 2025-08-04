Бензин на АЗС Москвы подорожал за июль и первые дни августа на рубль

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Литр бензина на столичных заправках за июль и первые дни августа подорожал в среднем почти на рубль, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

На 4 августа средневзвешенная стоимость Аи-92 на АЗС Москвы достигла 58,91 руб./л, Аи-95 - 65,09 руб./л.

По итогам прошлой недели, литр 92-го бензин подорожал на 15 копеек, 95-го - на 19 копеек. Похожий темп фиксировался и в предыдущие две недели.

На фоне роста цен на бензин, дизельное топливо на столичных заправках дорожает символически: всего на 10 копеек за месяц, до 70,83 руб./л.

По данным на 4 августа в сравнении с 31 декабря 2024 года цены на АЗС Москвы выросли: на Аи-92 - на 2,72 рубля, Аи-95 - на 2,9 рубля, ДТ - на 1,51 рубля.

Как сообщалось, 28 июля правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - говорилось в сообщении правительства. Ранее, в начале марта, правительство продлило до 31 августа запрет на экспорт бензина для непроизводителей.

При этом, согласно данным Росстата, опубликованным в прошлую среду, цены на бензин на российских заправках к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%.

В Минэнерго РФ в понедельник сообщили, что нефтяные компании уже сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, что должно способствовать увеличению предложения на биржевых торгах.

"Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - сообщили в ведомстве.