На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Литр бензина на столичных заправках с начала года в среднем подорожал на 3 рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 18 августа, средняя цена литра Аи-92 на московских АЗС выросла по сравнению с началом года на 2 рубля 97 копеек, до 59,16 рублей, Аи-95 - на 3 рубля 20 копеек, до 65,39 рублей.

Активный рост цен на столичных заправках отмечается с начала лета. По итогам прошлой недели литр 92-го бензина подорожал на 11 копеек, 95-го - на 13 копеек.

Рост цен на бензин в рознице отражает подъем биржевых котировок. На сегодняшний день цены и на Аи-92, и на Аи-95 на "Петербургской бирже" находятся на исторических максимумах.

По данным Росстата, уже третью неделю подряд рост стоимости бензинов на российских АЗС превышает показатель общей инфляции.