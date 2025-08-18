Поиск

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Литр бензина на столичных заправках с начала года в среднем подорожал на 3 рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 18 августа, средняя цена литра Аи-92 на московских АЗС выросла по сравнению с началом года на 2 рубля 97 копеек, до 59,16 рублей, Аи-95 - на 3 рубля 20 копеек, до 65,39 рублей.

Активный рост цен на столичных заправках отмечается с начала лета. По итогам прошлой недели литр 92-го бензина подорожал на 11 копеек, 95-го - на 13 копеек.

Рост цен на бензин в рознице отражает подъем биржевых котировок. На сегодняшний день цены и на Аи-92, и на Аи-95 на "Петербургской бирже" находятся на исторических максимумах.

По данным Росстата, уже третью неделю подряд рост стоимости бензинов на российских АЗС превышает показатель общей инфляции.

МТА Росстат Аи-95 Аи-92 Москва Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

До девяти выросло число сбитых за сутки БПЛА, летевших на Москву

Военная операция на Украине

Сбит седьмой за сутки БПЛА, летевший на Москву

Число нейтрализованных БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });