Saudi Aramco сократила годовую чистую прибыль на 12%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Saudi Aramco в 2025 году составила $93,39 млрд, что на 12,1% уступает результату 2024 года, сообщила госкомпания.

Денежный поток от операционной деятельности подрос на 0,4%, до $136,2 млрд, свободный денежный поток - на 0,1% - до $85,43 млрд.

"Снижение было в основном обусловлено снижением выручки и других доходов, связанных с продажами, более высокими операционными расходами, а также снижением финансовых и других доходов, вызванных сокращением процентов к поступлению и отсутствием прибыли, связанного с предоплатой отложенного вознаграждения в предыдущем году. Это было частично компенсировано снижением подоходного налога", - объясняется в отчете.

Выручка просела на 7,2%, до $445,65 млрд, а себестоимость выросла на 6,1%, до $257,17 млрд. В результате валовая прибыль (operating income) снизилась на 8,8%, до $188,49 млрд.

Капитальные вложения за 2025 год составили $52,2 млрд, на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Прогноз инвестиций на 2026 год - от $50 до $55 млрд.

Чистая прибыль Saudi Aramco в четвертом квартале 2025 года составила $17,77 млрд, что на 34% ниже показателя третьего квартала и на 20,5% уступает результату четвертого квартала 2024 года. Денежный поток от операционной деятельности вырос в IV квартале на 13% по сравнению с третьим кварталом 2025 года, до $40,8 млрд, свободный денежный поток вырос на 16,6% - до $27,5 млрд (+27% г/г).

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в 2025 году составила 12,89 млн баррелей нефтяного эквивалента (против 12,4 млн бнэ/с в 2024 году), в том числе ЖУВ - 10,68 млн бнэ/с (против 10,29 млн бнэ/с).

Saudi Aramco объявила о повышении базовых дивидендов за четвертый квартал на 3,5%, до $21,89 млрд, а также о программе выкупа акций на сумму до $3 млрд в течение 18 месяцев.

