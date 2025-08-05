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TSMC выявила потенциальные утечки коммерческой тайны

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company выявил потенциальные утечки коммерческой тайны, сообщает CNBC.

Компания заявила телеканалу, что приняла строгие дисциплинарные меры в отношении персонала, причастного к несанкционированным действиям, и инициировала судебные разбирательства.

"TSMC придерживается политики нулевой терпимости в отношении любых действий, ставящих под угрозу защиту коммерческой тайны или идущих в ущерб интересам компании", - отметил чипмейкер.

Комплексные механизмы мониторинга позволили выявить проблему на ранней стадии, заявили в TSMC. Также были проведены внутренние расследования.

Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники сообщило, что несколько бывших сотрудников TSMC подозреваются в попытке получения в период работы в компании закрытой критически важной информации о разработке и производстве чипов по 2-нанометровой технологии. Это одна из самых передовых технологий производства в полупроводниковой отрасли.

TSMC ранее заявляла, что в ее внутренней системе зарегистрировано более 200 тысяч записей, представляющих коммерческую тайну.

TSMC Тайвань
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