TSMC в III квартале увеличила выручку на 30%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале увеличил выручку на 30% в годовом исчислении, до 989,92 млрд новых тайваньских долларов ($32,5 млрд), сообщается в предварительной отчетности компании.

Аналитики в среднем оценивали показатель в 973,3 млрд долларов, по данным LSEG. Сама компания в июле прогнозировала выручку в диапазоне $31,8-33 млрд.

TSMC 16 октября опубликует окончательную отчетность за минувший квартал, а также представит прогнозы на текущий период и весь 2025 год.

С начала 2025 года капитализация TSMC выросла на 34% (до 36,7 трлн долларов), тогда как фондовый индекс Taiex прибавил 18,5%.

