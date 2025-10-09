Поиск

TSMC в III квартале увеличила выручку на 30%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале увеличил выручку на 30% в годовом исчислении, до 989,92 млрд новых тайваньских долларов ($32,5 млрд), сообщается в предварительной отчетности компании.

Аналитики в среднем оценивали показатель в 973,3 млрд долларов, по данным LSEG. Сама компания в июле прогнозировала выручку в диапазоне $31,8-33 млрд.

TSMC 16 октября опубликует окончательную отчетность за минувший квартал, а также представит прогнозы на текущий период и весь 2025 год.

С начала 2025 года капитализация TSMC выросла на 34% (до 36,7 трлн долларов), тогда как фондовый индекс Taiex прибавил 18,5%.

TSMC Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });