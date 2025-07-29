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Nvidia заказала у TSMC производство 300 тысяч чипов H20

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. заказала у тайваньской TSMC производство 300 тысяч чипов H20, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, высокий спрос в Китае заставил Nvidia отказаться от идеи полагаться только на имеющиеся запасы. Сейчас запасы H20 составляют 600-700 тысяч чипов.

Согласно данным SemiAnalysis, в прошлом году американская компания продала около 1 млн таких процессоров.

H20 - "урезанная" версия ее флагманских ИИ-чипов Hopper, разработанная специально для китайского рынка из-за экспортных ограничений Вашингтона.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа фактически запретила Nvidia продавать и H20, однако в июле отменила это решение.

Глава Nvidia Дженсен Хуан в ходе поездки в Пекин в этом месяце заявил, что вопрос о возобновлении производства H20 будет решаться исходя из объема заказов, а на перезапуск цепочки поставок потребуется девять месяцев.

Для экспорта H20 компании нужны лицензии правительства США. В середине июля она заявила, что власти заверили ее в их скорой выдаче.

При этом источники Reuters говорят, что лицензии еще должны быть одобрены американским Министерством торговли.

Nvidia TSMC США Китай
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