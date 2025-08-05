Решение о возможности дивидендов "Норникеля" примут по итогам года с учетом FCF и уровня долга

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Решение о возможности выплаты дивидендов "Норникеля" будет принято по итогам года, заявил на телефонной конференции с инвесторами первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, слова которого передал представитель компании.

При принятии рекомендации менеджмент помимо размера свободного денежного потока будет принимать во внимание уровень долга.

"Мы как менеджмент считаем необходимым применять сбалансированный подход к выплате дивидендов, когда кроме размера свободного денежного потока будет еще приниматься во внимание необходимость управления уровнем долговой нагрузки", - отметил CFO. Уровень долговой нагрузки находится сейчас в особом фокусе менеджмента, добавил он.

В качестве базы для выплаты дивидендов менеджмент рассматривает скорректированный денежный поток, напомнил Малышев. Также он подчеркнул, что финансовая устойчивость компании является абсолютным приоритетом. "Выплата дивидендов за счет наращивания долга в текущих макроэкономических условиях разрушительна для акционерной стоимости компании", - подчеркнул первый вице-президент "Норникеля".

"Решение о возможности выплатить дивиденды будем принимать по итогам года. Действующая дивидендная политика "Норникеля" предписывает при определении размера дивидендов учитывать циклический характер рынка металлов, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности компании", - сказал Малышев.

Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по итогам первого полугодия 2025 года составил $224 млн по сравнению с отрицательным на уровне $159 млн годом ранее. Обычный FCF "Норникель" скорректировал на процентные расходы ($961 млн) и дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа ($230 млн).

Чистый долг увеличился с начала года на 22% до $10,5 млрд, в первую очередь за счет переоценки рублевой составляющей долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x против 1,7x годом ранее.

Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам прошлого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

Еще одной причиной отказа от распределения средств акционерам была необходимость выплаты дивидендов акционерам Быстринского ГОКа. У "Норникеля" есть обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю", "Интерросу" Владимира Потанина и китайскому фонду Hopu, говорил год назад Малышев.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на "Русал", контролирующий 26,4% акций "Норникеля".

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.