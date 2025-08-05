Поиск

Решение о возможности дивидендов "Норникеля" примут по итогам года с учетом FCF и уровня долга

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Решение о возможности выплаты дивидендов "Норникеля" будет принято по итогам года, заявил на телефонной конференции с инвесторами первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, слова которого передал представитель компании.

При принятии рекомендации менеджмент помимо размера свободного денежного потока будет принимать во внимание уровень долга.

"Мы как менеджмент считаем необходимым применять сбалансированный подход к выплате дивидендов, когда кроме размера свободного денежного потока будет еще приниматься во внимание необходимость управления уровнем долговой нагрузки", - отметил CFO. Уровень долговой нагрузки находится сейчас в особом фокусе менеджмента, добавил он.

В качестве базы для выплаты дивидендов менеджмент рассматривает скорректированный денежный поток, напомнил Малышев. Также он подчеркнул, что финансовая устойчивость компании является абсолютным приоритетом. "Выплата дивидендов за счет наращивания долга в текущих макроэкономических условиях разрушительна для акционерной стоимости компании", - подчеркнул первый вице-президент "Норникеля".

"Решение о возможности выплатить дивиденды будем принимать по итогам года. Действующая дивидендная политика "Норникеля" предписывает при определении размера дивидендов учитывать циклический характер рынка металлов, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности компании", - сказал Малышев.

Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по итогам первого полугодия 2025 года составил $224 млн по сравнению с отрицательным на уровне $159 млн годом ранее. Обычный FCF "Норникель" скорректировал на процентные расходы ($961 млн) и дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа ($230 млн).

Чистый долг увеличился с начала года на 22% до $10,5 млрд, в первую очередь за счет переоценки рублевой составляющей долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x против 1,7x годом ранее.

Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам прошлого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн.

Еще одной причиной отказа от распределения средств акционерам была необходимость выплаты дивидендов акционерам Быстринского ГОКа. У "Норникеля" есть обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю", "Интерросу" Владимира Потанина и китайскому фонду Hopu, говорил год назад Малышев.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на "Русал", контролирующий 26,4% акций "Норникеля".

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });