Выплата дивидендов "Норникелем" связана с получением дивидендов от "Быстринского"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выплата дивидендов "Норникелем" связана со сроками и объемами дивидендов, получаемыми "Норникелем" от ГРК "Быстринское" как ключевого генератора денежного потока в группе сегодня, заявил через пресс-службу первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"В любом случае вопрос выплаты дивидендов относится к компетенции акционеров, которые будут учитывать также долговые метрики и экономическую ситуацию", - отметил он.

"Норникель", в свою очередь, сам имеет обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю", "Интерросу" Владимира Потанина и китайскому фонду Hopu, говорил ранее Малышев. Необходимость выплаты дивидендов акционерам Быстринского ГОКа является одной из причиной отказа от распределения средств акционерам "Норникеля".

Формула скорректированного свободного денежного потока, являющегося дивидендной базой "Норникеля", предполагает вычет из стандартного FCF уплаченных процентов, арендных платежей и дивидендов неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа ("Интерросу" - 37% и Hopu Investment - 13%).

По итогам 2025 года объем дивидендов, выплаченных неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа, как следует из отчетности, составил $230 млн.

"Норникель" полностью консолидирует результаты Быстринского ГОКа, однако дивиденды неконтролирующим акционерам ГОКа представляют собой реальный отток средств из холдинга, поэтому эту сумму вычитают из консолидированного свободного денежного потока, пояснил Василий Данилов из "Велес Капитала".

"Скорректированный FCF "Норникеля" за 2025 год составил $1,481 млрд, что соответствует 7,5 руб. на акцию, так что с финансовой точки зрения препятствий для возобновления дивидендов нет", - считает Данилов.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин говорил, что "не уверен" в перспективах выплаты дивидендов по итогам 2025 года, а вот в 2026 году ситуация, по его словам, может измениться. Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам этого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону (составив $335 млн).

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback). "Интеррос" Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля", "Русал" - 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.