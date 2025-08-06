МосБиржа 12 августа запустит торги фьючерсами с привязкой к гособлигациям США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа 12 августа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, говорится в сообщении площадки.

"Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда - 25,8 года", - отмечается в сообщении.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код - TLT (короткий код - TL); базовый актив - акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; котировка - в долларах США за 1 акцию; лот контракта - 10 акций фонда.

Расчеты по контрактам будут проходить в рублях. Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения - с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года.