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ЦБ снизил оценку структурного дефицита ликвидности банков на конец 2025 г. до 1,1-1,9 трлн руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снизил оценку структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец этого года до 1,1-1,9 трлн рублей с прежних ожиданий в 1,2-2 трлн рублей, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора.

Уточнение прогноза ликвидности связано с изменением прогноза обязательных резервов с учетом фактической структуры балансов банков, в том числе их валютной составляющей.

Росту дефицита ликвидности в 2025 году по-прежнему будет способствовать равномерное зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке нетто-продаж валюты, осуществленных в 2024 году. Зеркалирование Банком России регулярных операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы снизит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора.

По оценке ЦБ, увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора в размере 0,1-0,5 трлн рублей.

Прогноз обязательных резервов, как и ранее, предполагает их рост в рассматриваемый период за счет общего увеличения денежной массы.

По мере снижения структурного профицита ликвидности и роста дефицита рыночная доля банков, испытывающих потребность в привлечении средств, будет увеличиваться. Это приведет к росту конкуренции между банками за привлечение средств на денежном рынке. В результате краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) могут формироваться немного выше ключевой ставки. Это внесет незначительный разовый вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, указывает ЦБ.

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