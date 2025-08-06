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Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. возьмет на себя обязательство инвестировать дополнительно $100 млрд в производственные мощности в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, американский президент Дональд Трамп объявит об этом позднее в среду.

Ранее в этом году Трамп пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

В феврале текущего года компания заявила о намерении вложить $500 млрд в американскую экономику за ближайшие четыре года, в том числе в строительство производственного предприятия в Хьюстоне. С учетом нового плана сумма инвестиций вырастет до $600 млрд, отметил источник.

По его словам, в среду будет представлен новый производственный план, направленный на перенос части цепочек поставок Apple в США и организацию производства некоторых ключевых компонентов внутри страны.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил в интервью Fox Business Network в среду, что Apple готовится сделать объявление об инвестициях в экономику США.

Акции Apple прибавляют в цене 2,3% в начале торгов. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19%.

Apple США
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