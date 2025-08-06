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Цены в РФ с 29 июля по 4 августа снизились на 0,13%, годовая инфляция замедлилась в район 8,8%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца снижение цен в РФ к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.

Цены на продукты и непродовольственные товары

Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.

Цены на плодоовощную продукцию с 29 июля по 4 августа в среднем снизились на 4,6% (после уменьшения на 4,1% в предыдущую неделю), в том числе на картофель - на 10,8%, капусту - на 9,7%, свеклу - на 9,6%, морковь - на 8,4%, лук - на 6,3%, помидоры - на 6,0%, бананы - на 2,5% и яблоки - на 0,4%. Одновременно огурцы подорожали на 0,3%.

Выросли цены с 29 июля по 4 августа на свинину - на 0,6%, пшено - на 0,3%, крупу гречневую - на 0,2%.

Снизились цены на рис - на 0,7%, куриные яйца - на 0,6%, колбасы вареные - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров подорожали смартфоны - на 1,4%, электропылесосы - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%. Одновременно снизились цены на новые легковые автомобили иностранных марок - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,3%, на дизельное топливо практически не изменились.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 августа на уровне 8,77%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 29 июля по 4 августа 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция - цены снизились на 0,13%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось (до 0,34% с 0,24% неделей ранее). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 4,6% с 4,1%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,05% (с 0,09%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04% (после 0,01% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг товаров темпы роста цен снизились до 0,01% (с 0,15%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ снизил с 7-8% до 6-7%. При этом прогноз по темпам роста экономики на текущий год оставлен неизменным (диапазон 1-2%).

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. снижен с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%. С 28 июля и до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18,0% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%).

Минэкономразвития в конце апреля повысило свои ожидания по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежними - 4,0%.

Как сообщалось в середине июля в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).

Хроника 07 июня 2024 года – 06 августа 2025 годаИнфляция в России
Росстат
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